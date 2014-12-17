Vücutlarını milyonlara sigortalatan 15 ünlü

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcılar vücutları ve görüntüleri sayesinde para kazanıyor. Bu yüzden vücutlarına ekstra özen gösteriyorlar. Ünlü isimler arasında ses tellerini sigortalan da var, poposunu da. İşte ünlülerin vücutlarıni sigortalatmak için harcadığı paralar...
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Barbadoslu sanatçı bacaklarını 1 milyon dolara sigortalattı.
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Amerikan Profesyonel Futbol Ligi Pittsburgh Steelers oyuncusu Polamalu saçlarını 1 milyon dolara sigortalattı.
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Ünlü şarkıcı dilini 1 milyon dolara sigortalattı.
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Son dönemde verdiği çıplak pozlarla adından sık söz ettiren Kim Kardashian poposunu 21 milyon dolara sigortalattı.
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James Bond'u şu sıralar canlandıran aktör olan Daniel Craig 8 milyon dolara tüm vücudunu sigortalattı.
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Geçtiğimiz yıllarda aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran David Beckham 70 milyon dolara bacaklarını sigortalatmıştı.
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Van Halen grubunun solisti Roth penisini 1 milyon dolara sigortalattı.
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Alman manken Schiffer yüzünü 1 milyon dolara sigortalattı.
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Playboy yıldızı Holly Madison göğüslerini 1 milyon dolara sigortalattı.
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Kiss grubunun üyesi Gene Simmons dilini 4 milyon dolar sigortalatmıştı.
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Ünlü şarkıcı sesini 5.7 milyon dolara sigortalattı.
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Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue poposunu 5 milyon dolara sigortalattı.
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Amerikalı sanatçı bacaklarını 1 milyon dolara sigortalattı.
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One Direction grubunun üyesi Tomlinson'un poposu 160 bin dolara sigortalandı.
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Şarkıcı, ses tellerini 47 milyon dolara sigortalattı. (Kaynak: The Richest)