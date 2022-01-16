Vücudunu dövme ve piercing'lerle kapladı; en az 87 bin pound harcadı
Kanada'da yaşayan Remy isimli adam, 2009'da başladığı serüvenin sonunda tüm vücudunu dövmeyle kaplattı. 33 yaşındaki Remy, vücudundaki tüm dövme ve piercinglere 87 bin Pound'dan fazla para harcadığını söyledi.
16 Ocak 2022 12:29
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Kanada'da yaşayan Remy isimli adam, 2009'da başladığı serüvenin sonunda tüm vücudunu dövmeyle kaplattı. 33 yaşındaki Remy, vücudundaki tüm dövme ve piercinglere 87 bin Pound'dan fazla para harcadığını söyledi.
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The Daily Star'a konuşan Remy, ilk yüz piercing'ini 2001 yılında yaptırdığını, 2009'da da dövme sürecine başladığını söyledi. Remy o günden beri vücudunu dövmelerle kaplatmak için bir servet harcadı.
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Remy, vücudundaki dövme ve piercinglere en az 87 bin Pound harcadığını söyledi. Vücudunun çoğunluğunun dövme kaplı olduğunu anlatan Remy, yüzünün çoğu, kulakları, ayaklarının altı ve dirseklerinin bir bölümünde dövme olmadığını belirtti
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En acılı dövme deneyimini de anlatan Remy "Sanırım popomun içi, kalçamın derinindeki bölgeler oldukça hassastı" dedi.
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Remy, 180 bin takipçili Instagram hesabında dövme maceralarını anlatıyor.
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Vücudunu dövme ve piercing'lerle kapladı; en az 87 bin pound harcadı