Vücudunu 460 bin arıya teslim etti!
23 Eylül 2014 13:12
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Çinli bir arıcı, bal satışlarını artırmak için yapılan bir tanıtım çalışması için kendisini 460 bin arıya emanet etti
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Çin'in güneydoğusundaki Chongqing'de yaşayan 34 yaşındaki She Ping isimli arıcının yarı çıplak vücudu tam 45 kilogram ağırlığındaki arılarla kaplandı.
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She, vücudu arılarla kaplanmadan önce her ne kadar rahat görünse de "Dürüst olmak gerekirse biraz tedirginim ama bal tanıtımı için bunu yapacağım" dedi.
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She, vücudu arılarla kaplı olduğu 14 dakika boyunca 20'den fazla defa arı sokmasına maruz kaldı.
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Bu işlem için 'arılara meydan okuma' adı verilen bir yöntem kullanıldı.
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Söz konusu yöntem, vücudu kaplanacak kişinin üzerine ufak bir kafes içinde kraliçe arı yerleştirilmesi ve böylelikle diğer arıların ilgisinin çekilmesi esasına dayanıyor.
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Bu alandaki rekor ise kendisini tam 61.4 kilogram arıyla kaplatan Hindistanlı Vipin Seth'e ait. (Radikal)
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