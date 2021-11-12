Bu hafta vizyona giren filmler
12 Kasım 2021 10:36
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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girdi
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4N1K Düğün - 4N1K Düğün, düğüne saatler kala hafızasını kaybeden sevgilisinin aşkını tekrar kazanmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor.
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Addams Ailesi 2 - Addams Ailesi 2, aile bağlarını kuvvetlendirmek için macera dolu bir tatile çıkan Addams Ailesi'nin hikayesini konu ediyor.
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Seni Bulacam Oğlum! - Seni Bulacam Oğlum!, birlikte biriktirdikleri paraları alıp ortadan kaybolan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini konu ediyor.
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Kırmızı Pabuçlar ve Yedi Cüceler - Kırmızı Pabuçlar ve 7 Cüceler, cüceye dönüşen prenslerin hikayesini konu ediyor.
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Cin Çarpılması - Cin Çarpılması, kendilerini korkunç olayların içinde bulan dört öğrencinin hikayesini konu ediyor.
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Dün Gece Soho'da - Dün Gece Soho'da, gizemli bir şekilde 1960’lara giden ve kendisini beklenmedik olayların içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.
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Rifkin'in Festivali - Rifkin's Festival, San Sebastian Festivali'ne gidip etkinliğin, güzelliğine ve çekiciliğine kapılan Amerikalı evli bir çiftin hikayesini konu ediyor
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Af - Otoriter bir adam, dağ köyünde ağaç ticareti yaparak ailesinin geçimini sağlar. Adamın baskıcı ve adaletsiz davranışları, ailesi ile sorun yaşamasına neden olur.
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