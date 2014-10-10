'Viyanalı cihatçı kızlar IŞİD'den kaçmak istiyor'

Geçtiğimiz nisan ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'da ansızın kaybolan Samra ve Sabina Suriye'ye gitmekten bin pişman... Boşnak kökenli 17 ve 15 yaşındaki lise öğrencisi iki kız geri dönmek istiyor. Ama kaçamıyor.
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“Zeitung Österreich” gazetesine konuşan kızların yakınları, Samra ve Sabina'nın aileleriyle yeniden iletişime geçtiklerini anlattı.
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Gazeteye konuşan yakınları 17 yaşındaki Samra'nın bir Çeçenle evlendiğini, IŞİD teröristlerinin baş kesme, işkence ve şiddeti karşısında şoka uğradığını ve Avusturya 'ya dönmek istediğini söyledi.
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15 yaşındaki Sabina'nın geri dönmek istediğinin pek açık olmadığı kaydedildi. İki genç kızın Suriye 'de IŞİD'in kontrolündeki Rakka kentinde bulundukları sanılıyor.
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İki genç kız geçtiğimiz nisan ayında aileleri için “Suriye'ye gidiyoruz. Cennette buluşuruz” diye bir veda mektubu bırakarak, ortadan kaybolmuşlardı.