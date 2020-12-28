T24 LogoT24 Logo

2020'de Wikipedia'da en çok ne okundu?

Açıklanan listede Koronavirüs aramaları çoğunluğu sağlarken, ABD Başkanlık seçimleri de etkisini gösteriyor

28 Aralık 2020 17:22

111

Wikipedia, 2020 yılı boyunca sitede en çok okunlar listesini açıkladı. Listede Koronavirüs aramaları çoğunluğu sağlarken, ABD Başkanlık seçimleri de etkisini gösteriyor.

211

1. Koronavirüs pandemisi görüntüleme: 83,040,504

311

2. Donald Trump görüntüleme: 55,472,791

411

3. 2020'deki ölümler görüntüleme: 42,262,147

511

4. Kamala Harris görüntüleme: 38,319,706

611

5. Joe Biden görüntüleme: 34,281,120

711

6. Koronavirüs görüntüleme: 32,957,565

811

7. Kobe Bryant görüntüleme: 32,863,656

911

8. Ülke ve bölgeye göre Koronavirüs salgını görüntüleme: 28,575,982

1011

9. 2020 ABD başkanlık seçimi görüntüleme: 24,313,110

1111

Kraliçe 2'inci Elizabeth görüntüleme: 24,147,675

ETİKETLER

koronavirüsvikipediwikipedia2020listepandemi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24