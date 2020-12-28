2020'de Wikipedia'da en çok ne okundu?
Açıklanan listede Koronavirüs aramaları çoğunluğu sağlarken, ABD Başkanlık seçimleri de etkisini gösteriyor
28 Aralık 2020 17:22
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Wikipedia, 2020 yılı boyunca sitede en çok okunlar listesini açıkladı. Listede Koronavirüs aramaları çoğunluğu sağlarken, ABD Başkanlık seçimleri de etkisini gösteriyor.
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1. Koronavirüs pandemisi görüntüleme: 83,040,504
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2. Donald Trump görüntüleme: 55,472,791
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3. 2020'deki ölümler görüntüleme: 42,262,147
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4. Kamala Harris görüntüleme: 38,319,706
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5. Joe Biden görüntüleme: 34,281,120
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6. Koronavirüs görüntüleme: 32,957,565
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7. Kobe Bryant görüntüleme: 32,863,656
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8. Ülke ve bölgeye göre Koronavirüs salgını görüntüleme: 28,575,982
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9. 2020 ABD başkanlık seçimi görüntüleme: 24,313,110
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Kraliçe 2'inci Elizabeth görüntüleme: 24,147,675
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