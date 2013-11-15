Victoria's Secret, dünyaya inmiş meleklerin şovu
15 Kasım 2013 20:04
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Ünlü iç giyim firması Victoria's Secret'ın 2013 defilesi New York'ta yapıldı
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Lexington Avenue Armory'de düzenlenen defileye yine uzun renkli kanatlar, erotik iç çamaşırları ve tabii ki bitmek bilmeyen güzellikleriyle modeller damgasını vurdu
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Son dönemin en gözde mankenlerinin podyuma çıktığı defileye Taylor Swift, Pete Wentz ve grubu da renk kattı
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Manken sırasının başında bu sefer Miranda Kerr yerine Koleksiyonun en pahalı fantezi parçası olan 10 Milyonluk iç çamaşırını tanıtma göreviyle Candice Swanepoel bulunuyordu
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Elmas ve safir gibi değerli taşlarla süslü olan 10 milyon dolarlık sutyen Swanepoel tarafından defile takipçilerine sunuldu
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