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Victoria's Secret, dünyaya inmiş meleklerin şovu

15 Kasım 2013 20:04

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Ünlü iç giyim firması Victoria's Secret'ın 2013 defilesi New York'ta yapıldı

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Lexington Avenue Armory'de düzenlenen defileye yine uzun renkli kanatlar, erotik iç çamaşırları ve tabii ki bitmek bilmeyen güzellikleriyle modeller damgasını vurdu

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Son dönemin en gözde mankenlerinin podyuma çıktığı defileye Taylor Swift, Pete Wentz ve grubu da renk kattı

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Manken sırasının başında bu sefer Miranda Kerr yerine Koleksiyonun en pahalı fantezi parçası olan 10 Milyonluk iç çamaşırını tanıtma göreviyle Candice Swanepoel bulunuyordu

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Elmas ve safir gibi değerli taşlarla süslü olan 10 milyon dolarlık sutyen Swanepoel tarafından defile takipçilerine sunuldu

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