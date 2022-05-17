Victoria Beckham: Zayıf olmayı istemek eski moda

Kariyeri boyunca zayıflığıyla dikkati çeken Spice Girls'ün eski üyesi ve ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, “fazla zayıf” olmak istemenin “eski moda” olduğunu söyledi.
17 Mayıs 2022 11:03
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Kariyeri boyunca zayıflığıyla dikkati çeken Spice Girls'ün eski üyesi ve ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, “fazla zayıf” olmak istemenin “eski moda” olduğunu söyledi.
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Yeni tasarım elbiseleri hakkında konuşan Victoria Beckham, “Bence bugün kadınlar sağlıklı, kıvrımlı görünmek istiyor. Memeleri ve kalçaları olsun istiyorlar” dedi.
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Kendi beslenmesi ve vücut tipiyle ilgili konuşan Beckham “Ben, eğlenmek istemek ve sağlıklı yiyip spor yapmak konusunda disiplinli olmak arasında kendi dengemi buldum. Gençken bu dengeye karşı savaşıyorsunuz ancak yaşınız arttıkça dengeyi anlıyorsunuz” dedi.
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ABD’nin Florida eyaletinde Miami’ya taşınan Beckham, burada daha çok kıvrımlı kadın gördüğünü söyledi.