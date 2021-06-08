Vejetaryen seçeneği de var; İstanbul Büyükşehir Belediyesi burgerci açtı
08 Haziran 2021 15:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) gastronomi ve turizm iştiraki BELTUR, hamburger konseptli mekan açtı.
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İBB gastronomi ve turizm iştiraki BELTUR, bir süredir üzerinde çalıştığı 'hamburger' konseptini hayata geçirdi.
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Menüsünde 18 çeşit hamburger bulunan 'BELTUR Burger' için Pendik'te bir BELTUR noktası dönüştürülerek yeniden hizmete alındı.
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ibb.istanbul'da yer alan habere göre BELTUR Genel Müdürü Cenk Akın, vejetaryen beslenenler ve çocuklar için de ürünlere yer verdiklerini belirterek şöyle konuştu:
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"Pendik BELTUR Burger’in çok kısa bir sürede, başta yakın çevre olmak üzere, tüm İstanbul için önemli bir uğrak noktası olacağına inanıyoruz. Bu konsepti çok yakın zamanda başka lokasyonlarda da açmayı planlıyoruz."