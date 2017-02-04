Vegan ünlüler

Hayvansal ürünleri yemektense, toprakta yetişen gıdaları yemenin sağlığına çok daha iyi geldiğini söyleyen Lopez, en çok tereyağını özlediğini itiraf etmeden geçemiyor.
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Hem sağlık sebeplerinden hem de hayvan sevgisinden ötürü vegan olmayı tercih eden Liam Hemsworth “Hayvanlara yapılan muameleyi gördükten sonra bir daha et yiyemezdim.” diyor.
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Örümcek hisleri onu devreye geçirmiş olacak ki Tobey Maguire 2009’dan itibaren vegan bir hayat tarzı sürüyor ve hayvansal ürünlerin üretim yöntemlerini kınıyor.
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Hem sağlık sebepleri hem de hayvan hakları sebebiyle vegan olan Lea Michele 2010 yılında PETA tarafından ödüllendirildi.
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Hayvanlara eziyet edilen dönemin artık geride kalması gerektiğini vurgulayan Jared Leto, Suicide Squad filminde canlandırdığı Joker karakteri için kas yapması gerektiği zaman bile veganlığı bırakmadı.
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Evinde japon balığı beslemeye başladıktan sonra önce balık yemeyi sonra da tüm hayvansal ürünleri hayatından çıkaran Cyrus hayvanseverliği ile övgü topluyor.
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Brad Pitt ise veganlığın tamamen insan sağlığının yararına olduğunu vurgulayanlardan…
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“Hayvanları pek çok insandan daha çok seviyorum gerçekten.” diyen Ariana Grande hayvanlara yapılan kötü muamelelerin bir an önce bitmesi gerektiğini sık sık vurguluyor.
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Ellen DeGeneres bir kitap okuyup değil bir belgesel izleyip hayatı değişenlerden… DeGeneres, “Earthlings” belgeselini izledikten sonra hayvansal ürünleri ve zulmü hayatından tamamen çıkarma kararı aldı.
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Çocukluğundan beri vejetaryen sonrasında ise vegan olan Peter Dinklage “hayvansal ürünler satın alarak zulme ortak oluyorsunuz” diyor.