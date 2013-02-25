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Ve Oscar Ödülleri sahiplerini buldu...

25 Şubat 2013 14:35

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85. Oscar ödülleri ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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En İyi Film Ben Affleck imzalı Agro filmi olurken, film En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerini de kazandı.

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Diğer ödül alanlar ise şöyle: En İyi Kadın Oyuncu: Jennifer Lawrence (Silver Linings Playbook)

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En İyi Erkek Oyuncu: Daniel Day-Lewis (Lincoln)

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En İyi Yönetmen: Ang Lee (Life Of Pi)

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En İyi Yabancı Film: Amour

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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Anne Hathaway (Les Misérables)

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En İyi Orijinal Senaryo: Django Unchained (Quentin Tarantino)

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En İyi Şarkı: 'Skyfall' (Adele, Skyfall)

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