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Variety listeledi: Yıldızlar, film anlaşmalarından ne kadar kazanıyor?

The Variety, Daniel Craig’den Dwayne Johnson’a, anlaşmalarından en çok kazanan film yıldızlarını listeledi.

20 Ağustos 2021 13:23

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The Variety, Daniel Craig’den Dwayne Johnson’a, anlaşmalarından en çok kazanan film yıldızlarını listeledi. Sinema sektöründe yıldızların aldığı yüksek ücretler uzun yıllardır bilinirken Netflix, Amazon gibi platformların kendi yapımları için yıldızlara verilen ücretlerin daha da arttığı belirtildi. İşte Variety’nin hazırladığı, çok kazananlar listesi:

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Daniel Craig - Knives Out serisi: 100 milyon dolar

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Dwayne Johnson - Red One: 50 milyon dolar

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Will Smith - King Richard : 40 milyon dolar

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Denzel Washington - The Little Things: 40 milyon dolar

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Leonardo DiCaprio - Don't Look Up : 40 milyon dolar

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Mark Wahlberg - Spenser Confidential : 30 milyon dolar

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Jennifer Lawrence - Don't Look Up: 25 milyon dolar

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Julia Roberts - Leave the World Behind: 25 milyon dolar

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Sandra Bullock - The Lost City of D : 25 milyon dolar

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Ryan Gosling - The Grey Man: 20 milyon dolar

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Brad Pitt - Bullet Train : 20 milyon dolar

filmanlaşmayıldızhollywoodvariety
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