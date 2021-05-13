Van Gölü'nün rengi değişti
13 Mayıs 2021 12:11
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Van'ın Muradiye ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından yağmur sularının getirdiği çamur nedeniyle Van Gölü'nün rengi değişti.
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Turkuaz renkteki gölün bir kısmının çamurlu sular nedeniyle kahverengine döndüğü görüldü.
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Muradiye ilçesinin yüksek kesimlerinde belli aralıklarla etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
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Etkili olan yağışın ardından yağmur sularının yüksek kesimlerden getirdiği çamur Bendimahi Çayı üzerinde Van Gölü'ne döküldü.
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Van Gölü'nün burun kısmı dökülen çamurlu sularla birlikte rengi değişti.
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Dere ağızlarında renk değişikli ile iç kesimlerdeki turkuaz mavisi seyrine doyumsuz manzara ortaya koydu.
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Van Gölü'nün rengi değişti
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Van Gölü'nün rengi değişti
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