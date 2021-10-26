Van Gölü'nün dibinde bulunan kalıntılar dünyaya tanıtılacak
Amatör ve profesyonel dalgıçlar tarafından yapılan dalışlarda Van Gölü’nün derinliklerinde kalıntılar bulundu. Dalgıçlar, Van Gölü’nün derinliklerinde bulunan gizemi çözüyor.
26 Ekim 2021 12:32
112
Türkiye’nin en büyük gölü olan ve 800 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü’nün dibindeki kalıntılar, yapılan dalışlarla dünyaya tanıtılacak.
212
Van Gölü, volkanik Nemrut Dağı’nın patlaması sonucu oluşan ve sodalı suyuyla dikkat çeken 3 bin 713 kilometrekarelik alanıyla tıpkı bir deniz gibi uzanan uçsuz bucaksız sularının altında pek çok sır saklıyor.
312
Göle kıyıları bulunan Van ve Bitlis’te amatör ve profesyonel dalgıçlar tarafından yapılan dalışlarda, Van Gölü’nün derinliklerinde bulunan gizem çözülüyor.
412
Türkiye’nin tek su altı fotoğrafçılık derneği olan Su Altı Fotoğrafçılar ve Filmciler Derneği üyeleri, 4 gün boyunca Van Gölü’ne dalarak başta mikrobiyalitler olmak üzere Rus batığını görüntüledi.
512
Van Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Van Gölü’nde 4 gün boyunca dalışlar yapan Su Altı Fotoğrafçılar ve Filmciler Derneği üyeleri; İnköy, Altınsaç ve son olarak Bitlis’in Adilcevaz açıklarında dalışlar yaparak Van Gölü’nün derinliklerindeki gizemleri görüntüledi.
612
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü’nün ekstrem su kalitesinin yanı sıra su altında barındırmış olduğu gizemler ve güzelliklerle adeta dalış severler için bir cennet niteliğinde olduğunu söyledi.
712
Van Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile 4 günlük çalışmayı sonlandırdıklarını kaydeden Akkuş "Ülkemizin su altı ile ilgili tek derneği olan Su Altı Fotoğrafçılar ve Filmciler Derneği Başkanı ve ekibiyle Van Gölü’ndeki su altı güzelliklerini görüntülediler. Bunların her biri geleceğe atılmış birer tohum. Van Gölü’nün ekonomiye katkısı balıkçılık ve taşımacılıkla ön planda” dedi.
812
Derneğin bölgeye ilgisinin çok önemli olduğunu belirten Akkuş, "Çekilen fotoğraflar ve görüntüler Van Gölü’nün tanıtılmasında ve dalış turizminin canlandırılması için çok önemli. Umarız ilerleyen günlerde Van Gölü’nün etrafında onlarca dalış okulu açılacak ve gençlerinin görev aldığı dalış rehberleri yetiştirilecektir. 4 gün süren İnköy, Altınsaç ve Adilcevaz açıklarında yer alan mikrobiyalit alanları, Rus batığı olmak üzere Van Gölü’nün çeşitli bölgelerinde aralıksız dalışlar yapıldı” diye konuştu.
912
Su Altı Fotoğrafçılar ve Filmciler Derneği Başkanı Ateş Evirgen, Van Gölü’nün zenginliklerinin saklı kaldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Derneğimiz denizlerin gözü kulağdır. Suyun altı bilinmez ve çok fazla önemsenmeyen bir alan ama böyle değil. Dernek olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki denizlere dalıyoruz, görüntüleri çıkarıyoruz. İlk sular Anadolu’nun en büyük zenginliğidir. En başta da Van Gölü geliyor."
1012
İçindeki canlı türlerinin az olması nedeniyle Van Gölü’nden hep uzak durduklarını belirten Evirgen, “En önemlisi mikrobiyalitler var. Bunları 4 günde ortaya çıkardık. Bütün köprü kurarak Van Gölü’nün gizli kalmış güzelliklerini insanlarla tanıştırmak ve Van Gölü’ne değer katmaktır” şeklinde konuştu.
1112
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı da, 2013 yılından beri Van Gölü’nde bulunan mikrobiyalitlerin dağılımları ile ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
1212
Van Gölü'nün dibinde bulunan kalıntılar dünyaya tanıtılacak