Van Gölü'nde kuraklık etkisi: Balıkçı tekneleri limana yanaşamadı
18 Ekim 2021 13:37
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Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suların çekilmesinden dolayı balıkçı tekneleri limana yanaşamadı.
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Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, Van Gölü’nde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşları olumsuz etkiledi.
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Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması Van Gölü'ndeki su kaybını artırdı. Gölde suların çekilmesiyle birlikte balıkçı limanlarındaki sularda sığ kaldı.
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Van’ın Çitören Mahallesi’ndeki balıkçı limanında suların sığ kalmasından dolayı tekneler limana giremedi. Van Gölü’nde yaşayan inci kefalini avlayarak geçimini sağlayan balıkçılar, avdan döndükten sonra teknelerini limana yanaştıramadı.
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Limanın içerisindeki tekneler kullanılamazken, 8 balıkçı teknesi ise limanın dışında kaldı. Balıkçıların yaşadığı olumsuz durum, göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Çitören Mahallesi’nde yüzlerce insanın geçimini Van Gölü’ndeki inci kefali balıkçılığından sağladığını hatırlattı.
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Van Gölü’nün çekilmesiyle birlikte limanlarda suyun sığlaştığını ifade eden Akkuş, “Limanda suların sığlaşmasından dolayı onlarca balıkçı teknesi limana giremiyor.
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Van Gölü’nün çekilmesinin ortaya çıkardığı sorunlardan biri de budur. Göl kenarında bulunan balıkçı limanları artık işlevsiz hale geliyor.
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Buraların derinleştirilmesi ya da ileri plana alınması lazım. Limana giremeyen balıkçılar tekneleri limanın girişine bırakıyor. Çıkacak bir fırtınada bu teknelerin hepsi hasar görecek veya batacaktır. Dolayısıyla ilgili kurumların buna bir çözüm bulması gerekmektedir” dedi.
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Geçimini inci kefalini avlayarak sağlayan balıkçı Nurettin Yıldırım ise Van Gölü’nün kuraklıktan dolayı çekildiğini belirterek, “Suların çekilmesiyle barınağımız bozuldu ve tekneler artık yanaşamıyor. 12 teknemizden 4’ü hasar gördü. Şanzımanı kırılan bir tekneyi ise karaya çektik. Diğer tekneler ise limanda kaldı.'' diye konuştu.