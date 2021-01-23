Van Çaldıran'da termometreler eksi 39,2'yi gördü; şelaleler, akarsular bile dondu!
Türkiye'de en düşük sıcaklık, eksi 39,2 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesinde ölçüldü. Kar yağışının durmasının ardından dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler ile yoldan geçen bazı araçların yakıt depoları da buz tuttu.
23 Ocak 2021 15:23
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Türkiye'deki en düşük sıcaklığın 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, bu yıl da kış zorlu geçiyor.
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. Türkiye'de bugün en düşük sıcaklık sıfırın altında 39,2 dereceyle Çaldıran'a 12 kilometre uzaklıktaki Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü.
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enizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede etkili olan soğuk nedeniyle yaşam durma noktasına geldi. İlçede soğuk hava nedeniyle, ağaçlar, sular, çatılar dondu. Evlerin çatılarında metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.
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Van'ın Muradiye ilçesindeki doğa harikası Muradiye Şelalesi'nin de geçen hafta yağan karın ardından başlayan soğuk havanın etkisiyle çoğunluğu dondu.
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Van Çaldıran'da termometreler eksi 39,2'yi gördü; şelaleler, akarsular bile dondu!
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Van Çaldıran'da termometreler eksi 39,2'yi gördü; şelaleler, akarsular bile dondu!
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Van Çaldıran'da termometreler eksi 39,2'yi gördü; şelaleler, akarsular bile dondu!
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Van Çaldıran'da termometreler eksi 39,2'yi gördü; şelaleler, akarsular bile dondu!
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Van Çaldıran'da termometreler eksi 39,2'yi gördü; şelaleler, akarsular bile dondu!