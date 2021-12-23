Vaka sayısının arttığı 3 köy, gönüllü karantina uygulaması başlattı; cami ile kahvehaneler kapatıldı, düğün ve mevlitler yasaklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son tabloda nüfusa oranla en fazla vaka artışının yaşandığı Edirne'de, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı, Oğulpaşa ve Azatlı köylerinde salgının yayılmasını önlemek için köylüler, gönüllü karantina uygulaması başlattı. Cami, kahvehane ve diğer işletmelerin kapatıldığı köylerde, düğün ve mevlitler de yasaklandı.
23 Aralık 2021 11:57
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Vaka sayısının arttığı 3 köy, gönüllü karantina uygulaması başlattı; cami, kahvehaneler kapatıldı, düğün ve mevlit yasaklandı
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Vaka sayısının arttığı 3 köy, gönüllü karantina uygulaması başlattı; cami, kahvehaneler kapatıldı, düğün ve mevlit yasaklandı
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Kent, bu rakamla nüfusa oranla en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kentin koronavirüs yoğunluk haritası da kırmızıya döndü. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki kentte aşılama oranı ise yüzde 82,5 oldu.
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Havsa ilçesine bağlı Osmanlı, Oğulpaşa ve Azatlı köylerinde yüksek vakalar ve salgının yayılmasını önlemek için köylüler, gönüllü karantina uygulaması başlattı.
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Havsa Kaymakamlığı'ndan alınan izinle 10 gün karantina uygulamasına geçilen köylerde, düğün, mevlit gibi etkinlikler yasaklanırken, camiler, kahvehaneler ve diğer iş yerleri kapatıldı.
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Köylülerin evlerinden sadece temel ihtiyaçlarını gidermeleri için çıkmalarına izin veriliyor.
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Osmanlı muhtarı Arif Aytaç, Koronavirüs vaka sayısının artması üzerine gönüllü karantinaya girdiklerini söyledi
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Karantina uygulamasının ardından 24 olan vaka sayısının 21'e düştüğünü söyleyen Aytaç, şöyle konuştu: Halkımızla görüşerek kendi isteğimizle kapanmaya gittik. Zaruri ihtiyaçlar haricinde dışarıya çıkılmasını yasakladık. Bunu Kaymakam Bey ile de istişare ettik o da uygun gördü sağ olsun.”
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Camiler, kahveler, muhtarlık odası gibi yerler kapalı. Düğünler ve mevlitler de yok. Komşu komşuya da gitmiyor. Temaslı ve pozitif çıkanlar dışarıya çıkmıyor, bu konuda halkımız çok duyarlı.”
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“Kaymakamlık ve muhtarlık olarak istişarede bulunduk ve en doğru kararın bu olacağını düşündük. Kaymakam Bey, ‘Vakalar çok yükseliyor, sıkıntı yaşamayalım’ dedi. Biz de halka danışıp, onların da görüşlerini alarak kapanmaya gittik. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarını muhtarlık ihtiyar heyeti olarak karşılıyoruz. Diğer vatandaşlarımız ise zaruri ihtiyaçlarını almak için bakkala çıkıp evlerine dönüyorlar. Herkes sosyal mesafe ve maskeye de uyuyor. 10 gün süreyle böyle devam edecek" (DHA)
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Vaka sayısının arttığı 3 köy, gönüllü karantina uygulaması başlattı; cami, kahvehaneler kapatıldı, düğün ve mevlit yasaklandı