Vahşi yaşamdaki favori fotoğrafınız hangisi?
28 Ağustos 2014 13:41
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İlk kez Vahşi Yaşam Fotoğraf yarışmasında halk oylaması kategorisinde birinci şeçilecek.
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Halk oylaması için 100 ülkeden gelen 41 bin çalışma arasından juri tarafından 50 fotoğraf seçildi.
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Yarışmanın 50. yılına denk gelen 2014 ödülleri internet üzerinde yoğun ilgi görüyor.
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Yarışmanın organizatörleri neden bir resmin diğerinin önünde geldiğini merak edenlerin de artık karar sürecinde söz sahibi olduğunu belirtiyor.
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Oylama 5 Eylül'e kadar devam edecek.
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Birinci gelen fotoğraf Ekim ayında açıklanacak.
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Yarışma kapsamında seçilen 50 fotoğrafın tümü www.wildlifephotographeroftheyear.com sitesinde görülebilir.
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Halk oylamasıyla ilk beşe giren fotoğraflar önce İngiltere'nin başkenti Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'nde sergilenecek.
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Daha sonra fotoğraflar farklı ülkelerde görücüye çıkacak.
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Londra'daki Doğal Tarih Müzesi ücretsiz ziyaret edilebilir.
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