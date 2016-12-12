Vahşi Batı değil Kayseri

Rumen fotoğrafçı Miric’in Kayseri’de çektiği at çobanlarının fotoğraflarına İngiliz basını büyük yer verdi
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Romanyalı fotoğrafçı Dan-Alandru Miric Kayseri'de çektiği fotoğraflarla beğeni topladı.
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İngiliz basını "Vahşi Batı Türkiye'ye geldi" başlığıyla 39 yaşındaki fotoğrafçının çektiği karelere geniş yer ayırdı.
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Miric'in fotoğraflarında toz bulutları içinde 50 kadar atını güden bir çoban görülüyor.
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Profesyonel fotoğrafçının enfes görüntüleri atlara 40 ila 50 metre uzaklıkta bulunan kayalık bir araziden çektiği belirtildi.
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Miric çektiği fotoğrafların kendisine sinemanın efsane oyuncuları John Wayne and Clint Eastwood'u hatırlattığını söyledi.
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"O an, çok güçlüydü. Günbatımı dramatik bir atmosferin oluşmasını sağladı ve tüm bileşenler içinde huzur ve gücü hissetmemi sağladı" diyen Miric iki saatlik bir çalışma sonucunda söz konusu fotoğrafları çektiğini söyledi.
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"Fotoğrafın ışığını ayarlamak zor oldu çünkü toz bulutu devamlı değişim içindeydi. Manzarada bazen çok bazen de az toz vardı; bu nedenle ayarları hızlı bir şekilde değiştirmem gerekiyordu. İstediğim şeyin fotoğrafını çektiğimden emin olmak ve duygularımı da işin içine katmak için sadece bir manzarayı ya da bir atı takip ediyordum. Fotoğrafını çekmek istediğim bir sonraki anı ölçümlemeye çalışıyordum" diyen Dan-Alandru Miric, fotoğraf sanatına dair önemli tüyolar da paylaştı.