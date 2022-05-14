T24 LogoT24 Logo

Uzun süre seks yapmazsak ne olur?

Uzun süre seks yapmamak, insanların vücutlarında değişikliklere neden olabiliyor. Hindistan merkezli haber ajansı ANI, uzun süre seks yapmamanın vücudu nasıl etkilediğini derledi...

14 Mayıs 2022 11:12

17

Uzun süre seks yapmamak, insanların vücutlarında değişikliklere neden olabiliyor. Hindistan merkezli haber ajansı ANI, uzun süre seks yapmamanın vücudu nasıl etkilediğini derledi...

27

Uzun süre seks yapmamak kalbinizi için iyi olmayabilir! Seks östrojen ve Progesteron hormonlarını dengeler; bu sayede de kalp hastalığı riskini azaltır. Aynı zamanda seks, kalori yakılmasını da sağlar

37

Uzun süre seks yapmamak stres ve anksiyete seviyelerinin artmasına sebep olabilir. Cinsel ilişki sırasında vücudumuz oksitosin ve endorfin gibi mutluluk hormonları salgılar.

47

Bazı araştırmalara göre seks yapmayı bırakan insanlar daha çok hafıza problemi yaşayabiliyor

57

Düşük libido

67

Birçok araştırmaya göre seks, insanların bağışıklık sistemlerini de güçlendiriyor

77

Seks baş, boyun, bacak ağrılarından geçici olsa da kurtulmayı sağlayabilir. Seks yapmayı bırakan bir kişi, daha sık ağrı yaşayabilir.

uzun süreseksyapmazsakne olurcinsellikcinsel sağlık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24