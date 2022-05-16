Uzmanlar yanıtladı; işte Google'da en çok sorulan seks soruları
Seksin sağlığa olumlu etkilerinden seks sırasında çekilen ağrının nedenlerine; USA Today, seks hakkında en çok Google’da aratılan soruları derleyerek yanıtlarını uzmanlara sordu. İşte öne çıkan sorular ve uzmanların yanıtları:
16 Mayıs 2022 14:08
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Seksin sağlığa olumlu etkilerinden seks sırasında çekilen ağrının nedenlerine; USA Today, seks hakkında en çok Google’da aratılan soruları derleyerek yanıtlarını uzmanlara sordu. İşte öne çıkan sorular ve uzmanların yanıtları:
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“Seks yapmak sağlıklı mı?” Mayo Clinic Arizona’da iç hastalıkları kadın hastalıkları bölümü başkanı Dr. Jewel Kling, cinsel sağlığın genel sağlığın önemli bir parçası olduğunu söylüyor. Araştırmalar, seksin beyindeki kimyaları hareketlendiği, mutluluk hissinin artırdığını gösterdi. Stres ve ağrıları azaltmak da seksin diğer faydaları arasında gösterildi. Journal of Epidemiology and Community Health’da yayımlanan bir araştırma, seksin kalp hastalığı riskini azaltmada da faydalı olabileceğini gösterdi. Dr. Kling, düzenli aktivitenin sağlığa olumlu etkisi olduğunu, düzenli seks yapanların da düzenli aktivite içinde olmuş olacağını söyledi.
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“Her gun seks yapmak sağlıklı mıdır?” Kinsey Enstitüsü Yöneticisi Justin Garcia, “Partnerinizle yaptığınız seksin miktarı yalnızca siz ve partnerinizin tatmin olmasıyla ilgilidir” dedi. Dr. Kling ise her gün seksi öneren bir araştırma ya da sınır bulunmadığını belirterek “Bu kişisel bir tercihtir. Eğer bundan memnunsanız harika” dedi.
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“Seksten sonra ne yapmak gerekir?” Dr. Kling, cinsel ilişkiden sonra idrar yolu enfeksiyonlarının önüne gitmek için tuvalete gitmeyi önerdi. Kling, “Bunun dışında spesifik bir öneri yok” dedi. Garcia da, seks sonrası idrar yapmanın bakteri oranını düşürebileceğini söyledi.
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“Neden seks sırasında ağrı hissediyorum?” Dr. Kling, seks sırasında ağrı hissetmenin “anormal” olduğunu söyledi. Seks sırasında ağrı hisseden kişilerin, altta yatan nedeni tespit etmek için doktora görünmeleri gerektiği belirtildi. Seks sırasında ağrının nedenlerinin psikolojik ya da fizyolojik pek çok sebebi olabileceği belirtildi.
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“Hamileyken seks yapmak iyi mi?” Uzmanlar, hamileyken seks yapmanın hamile kişinin sağlık durumuna bağlı olumlu olabileceğini söyledi. Yüksek riskli hamilelikler olabileceği için kişilerin önce durumu doktorlarına danışması gerektiği belirtildi. Cinsellikle bulaşan hastalıkların önüne geçmek için hamilelikte de korunmanın çok önemli olduğunun altı çizildi.
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“Regl döneminde seks yapılabilir mi?” Garcia, bu soruya ilişkin “Evet, çok sayıda bulgu bir kişi regl olduğu sırada seks yapmasının tıbbi olarak güvenli olduğunu ortaya koymuştur” dedi. Garcia, seks yapma kararının regl olan kişinin kendini rahat hissedip hissetmemesine bağlı olması gerektiğini söyledi. Uzmanlar, kişi enfeksiyonlara açık olacağı için regl sırasında da korunmanın önemini vurguladı.