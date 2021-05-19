Uzmanlar yanıtladı: Günde kaç adım atılmalı?

Harvard Tıp Fakültesi’nde yapılan son araştırmada, sıklıkla tavsiye edilen 10 bin adımın 'aşırılık' olduğu, günde sadece 4 bin 400 adım atmanın ciddi hastalıklara karşı korunmak için yeterli olabileceği iddia edildi.
19 Mayıs 2021 16:13
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Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, günde 10 bin adım atmak yerine sadece 4 bin 400 adım yürümenin ciddi hastalıklara karşı korunmak için yeterli olabileceğini ortaya koydu.
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“10 bin adım” hedefinin 1960’lı yıllarda Japonya’da bir reklam kampanyası sırasında ortaya atıldığını ifade eden araştırmacılar, günde atılan 7 bin 500 adımın ardından egzersizin faydasının düştüğünü keşfetti.
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Hürriyet gazetesinden Ece Çelik'in haberinde görüşlerine yer verilen, Dahiliye Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, "Sağlıklı yaşam için önerdiğimiz yürüyüş miktarı yaşa ve kişinin hastalıklarına göre değişiyor. İleri yaşta olan, kalp ya da nefes darlığı hastalıkları olan kişilere 4 bin adım önerirken genç, kondisyonu olan sağlıklı kişilere günlük ortalama 8 bin adım atmasını tavsiye ediyoruz." dedi.
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Karadağ, "Her gün yapılan ideal düzeyde bir yürüyüş kemik erimesinin önüne geçerken eğer fazla abartılırsa kemiğe baskı yaparak zarar veriyor. Sağlıklı kişilerin yüksek tempolu olarak düz yolda 6 bin ile 8 bin adım arasında atması en ideali" ifadesini kullandı.
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Kalp - Damar Cerrahı Prof. Dr. Melih Us da "2019 yılında JAMA dergisinde yayımlanmış bir çalışma, ancak çalışmayı yanlış yorumlamışlar. Çalışmada günlük aktivite seviyelerine bakarak kişileri değerlendirmişler. 2700 adım atanlara göre 4400 adım atanlarda ölüm oranı daha düşük çıkmış. Ancak aktivite oranı arttıkça ölüm oranı daha da düşmüş. 7500 adımdan sonra ölüm oranı fark etmemiş. Ancak konuyu sadece adım sayısına indirgememek lazım, egzersizin yoğunluğu, sıklığı ve süresi diğer önemli faktörlerdir. Bilimsel verileri bu şekilde yanlış yansıtmak yerine halkı spora ve aktif yaşama teşvik etmeliyiz" açıklamasını yaptı.