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Uzmanlar yanıtladı: Ebeveynler, çocukları uzaktan eğitimde motive etmek için neler yapabilir?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde milyonlarca öğrencinin eğitimine evden devam etmesine neden oldu. Okula gidemeyen çocuklar uzaktan eğitimle birlikte odaklanma sorunları yaşamaya başladı. Uzmanlar, ebeveynler için çocuklarını devam edecek gibi görünen uzaktan eğitimde motive etmenin yollarını anlattı. (Kaynak: CNN)

05 Ocak 2021 15:30

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde milyonlarca öğrencinin eğitimine evden devam etmesine neden oldu. Okula gidemeyen çocuklar uzaktan eğitimle birlikte odaklanma sorunları yaşamaya başladı. Uzmanlar, ebeveynler için çocuklarını devam edecek gibi görünen uzaktan eğitimde motive etmenin yollarını anlattı.

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Harvard Üniversitesi Çocuk Gelişimi Merkezi’nin 2018 yılında hazırladığı bir çalışma çocuklarda motivasyon sürecini inceledi. Çalışmada ebeveynlere çocuklarını motive etmeye erken yaşta başlamaları önerildi.

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Çalışmada “Bebeklikten itibaren motivasyonu sağlamak için çaba gerekir. Çocuklar kendilerine verilen görev çok kolay veya çok zor olunca motivasyonlarını kaybederler” ifadeleri yer aldı.

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Çocukları motive etmek için verilen ödüllerin kısıtlı tutulması, motivasyonu içlerinde geliştirmeye alışmalarının öğretilmesinin gerektiği vurgulandı.

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Öte yandan Covid-19 pandemisi hem çocuklar hem de ebeveynler için motivasyonu sağlamakta yeni bir zorluk yarattı.

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California’da bulunan Sonoma Üniversitesi’nden düşünme ve gelişim bilimi öğretim görevlisi Wendy Ostroff, altıncı sınıfa giden oğlunun uzaktan eğitimde zorlandığını fark etti. Ostroff “Gerilmeye ve ödevlerini yapmamaya başladı” dedi.

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Ostroff bir süre sonra çözümün çocuğunun ders sayılarını azaltmakta olduğunu fark etti. Çocuklarda motivasyonu artırmanın bir yolunun da üstlerindeki okul yükünün azaltılması olduğunu belirtti.

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“Çocuklar uzaktan öğrenmeye uygun değil” diyen Ostroff, ne kadar etkili bir eğitim alınsa da çocukların öğrenmek için sosyalliğe ve oyunlara ihtiyacı olduğunu vurguladı. Ostroff “Öğrenmenin içindeki eğlence kısmını geri getirmeliyiz” dedi.

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Texas Üniversitesi’nden psikoloji profesörü David Yeager da çocukları motive etmekte ödül ve ceza yöntemleri üzerine konuştu. Ceza ve ödüllerin her yaşta uygulanabileceğini söyleyen Yeager “Ortaya çıkan sonuçlar yerine çocukların geliştirdiği alışkanlıkları ödüllendirmeliyiz” dedi.

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Yeager “Bütün bir dersi odaklı bir şekilde tamamlasını değil, ders saatinde hazır bir şekilde bilgisayar başında olmasını ödüllendirin” dedi. Yeager çocukların ilk olarak küçük adımlarının takdir görmesi gerektiğini söyledi.

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