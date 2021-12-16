Uzmanlar sıraladı: Kadınlarda orgazm sorununa neden olabilecek 7 durum
Yüzyıllardır erkek orgazmına ilişkin araştırmalar yapılıyor olsa da ilk kez 1992 yılında ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, vajina sağlığı üzerine bir program başlattı. Araştırmaların nispeten yeni olması nedeniyle kadın orgazmına ilişkin bilgilerin çoğu zaman göz ardı edildiği belirtiliyor. Britanya Ulusal Sağlık Sistemi, orgazmı, cinsel aktivite sırasında yoğun haz hissi olarak tanımlıyor. The Independent, bir jinekolog ve bir psikoseksüel terapist ile kadınların orgazm olamamasına neden olabilecek olası durumları listeledi:
16 Aralık 2021 13:34
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Yüzyıllardır erkek orgazmına ilişkin araştırmalar yapılıyor olsa da ilk kez 1992 yılında ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, vajina sağlığı üzerine bir program başlattı. Araştırmaların nispeten yeni olması nedeniyle kadın orgazmına ilişkin bilgilerin çoğu zaman göz ardı edildiği belirtiliyor. Britanya Ulusal Sağlık Sistemi, orgazmı, cinsel aktivite sırasında yoğun haz hissi olarak tanımlıyor.
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The Independent, bir jinekolog ve bir psikoseksüel terapist ile kadınların orgazm olamamasına neden olabilecek olası durumları listeledi:
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İçki tüketimi | Jinekolog Dr. Shree Datta, fazla içki tüketiminin klitorise kan akışını etkileyebileceğini söylüyor. Sigaranın da etkili olduğun söyleyen Datta “Eğer orgazma ulaşmakta zorluk yaşıyorsanız ne kadar içki ya da sigara tükettiğinize bir göz atabilirsiniz” diyor.
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İletişim soruları | Terapist Kate Moyle, kadınların partnerlerine seks sırasında taleplerini söylemesinin iyi bir seks ve orgazma ulaşmak için etkili olduğunu söylüyor. Hoyle “Partneriniz aklınızı okuyamaz. Siz ona söylemedikçe ne istediğinizi bilemez” diyor.
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Bedensel özgüven sorunları | Moyle, kadınların kendi bedenlerine ilişkin özgüven sorunlarının da seks yaşamını olumsuz etkileyebileceğini söylüyor. Moyle, bedeniyle ilgili sorun yaşayan kişilerin anın içinde kalmasının zor olduğunu belirtiyor.
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Sağlık sorunları | Dr. Datta, kadınların orgazm yaşayamamasına neden olan çeşitli sağlık sorunları da olabileceğini söyledi. Datta, MS hastalığının kadınların orgazm olma şansını zorlaştırdığını belirtiyor. Aynı zamanda antidepresan gibi ilaçların da orgazmı zorlaştırdığı belirtiliyor.
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Cinsel uyarılma | Moyle, kadınların seks sırasında uyarılmasının orgazm zorlaştırabileceğini söylüyor. Her bedenin farklı şekilde uyarılabileceğini söyleyen Moyle, kadınların en çok zevk aldıkları durumları keşfedebileceğini söylüyor.
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Sosyal baskılar | Dr. Datta, stres, baskı, mali durum, iş hayatında sorunlar gibi sosyal durumların da orgazmı etkileyebileceğini söylüyor.
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Ruh sağlığı | Dr. Datta, ruh sağlığını iyi durumda olmasının orgazma ulaşmakta önemli bir faktör olduğunu söylüyor. Datta, depresyon ve anksiyete yaşayan kadınların orgazma daha zor ulaşacağını söylüyor.