Uzmanı açıkladı; orman yangınlarında hayvanlara ilk müdahale nasıl yapılmalı?
Türkiye 8 gündür orman yangınlarıyla boğuşuyor. Binlerce hayvanın öldüğü yangınlarda yaralı kurtulan hayvanlarla ilgili Osmaniye Kadirli’deki yangında yaralanan 'Yaşam' adlı kediyi tedavi eden Veteriner Hekim Erhan Ayna, yangın bölgelerinde kurtarılan hayvanlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini anlattı. Ayna, "İlk etaptaki soğuk müdahaleler hayvanları şoka ve strese sokabilir, tedavisi zorlaşır. Ilık suyla ıslatılmış battaniyeye yaralı hayvanı sarıp vücut ısısını dengelemek gerekiyor” dedi.
04 Ağustos 2021 13:10
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Uzmanı açıkladı; orman yangınlarında hayvanlara ilk müdahale nasıl olmalı?
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Ülkede son bir haftadır meydana gelen orman yangınları birçok kentte yüzlerce hektar ormanlık alanı küle döndürdü. Bölgelerdeki hayvanların binlercesi yangında öldü, birçoğu da yaralandı.
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Yaralı hayvanlar, Türkiye’nin dört bir yanından gönüllü olan veteriner hekimler ve il tarım müdürlükleri yetkililerince tedavi ediliyor.
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Kadirli'deki yangında yaralanan ve bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin fark ettiği kedi de Adana’ya götürülüp tedaviye alındı. 'Yaşam' adı verilen, sırtında ve patisinde yanıklar olan kedi, Veteriner Hekim Erhan Ayna’nın tedavisiyle hayata tutundu.
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Yaralı kedinin ilk geldiği gün, travma içinde olduğunu fakat şu an sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Ayna, Yaşam gibi birçok hayvanın doğru müdahaleyle hayata döndüğünü söyledi.
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Ayna, yangında yaralanan hayvanların tedavisi için sosyal medyada ücret talep edenlere karşı uyarıda bulundu. Yangınların çıktığı ilk andan itibaren Veteriner Hekimler Odası üyelerine, kliniğe gelen tüm yaralı hayvanların ücretsiz tedavi edileceği talimatı verildiğini belirten Ayna, sosyal medyadan para toplayıp ‘hayvanları tedavi edeceğiz’ paylaşımları yapanlara itibar edilmemesini istedi.
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Alevlerden yaralanan hayvanlara ilk müdahalenin hayati olduğunu söyleyen ve sıcak bölgeden alınan yanmış bir hayvana yapılacak doğru müdahale hakkında bilgi veren Ayna, “İlk etapta soğuk müdahaleler, ciddi düzeyde komplikasyonlara sebep olabilir. Şoka ve strese girer, tedavisi zorlaşır. Ilık suyla ıslatılmış battaniyeye yaralı hayvanı sarıp vücut ısısını dengelemek gerekiyor. Dengeyi yakaladıktan sonra genel muayene yapılır. Çünkü bu hayvanların yüzde 90’ında ciddi düzeyde korku var. Korkuyu öncelikle gidermek şart” diye konuştu.(DHA)
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Uzmanı açıkladı; orman yangınlarında hayvanlara ilk müdahale nasıl olmalı?
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Uzmanı açıkladı; orman yangınlarında hayvanlara ilk müdahale nasıl olmalı?