Dünya öyle pozlar verdi ki...
01 Kasım 2013 14:41
115
Avrupa Uzay İstasyonu astronotlarından André Kuipers, çektiği fotoğrafta uzay istasyonuyla Avrupa'nın ışıklarını aynı kareye sığdırıyor.
215
André Kuipers bu fotoğrafında da Britanya ve İskoçya ile Kutup ışıklarını buluşturuyor.
315
Kuipers'ın vizöründen Kuzey Avrupa
415
Kuipers'ın vizöründen Londra
515
Astronot Chris Cassidy'nin uzay istasyonunun pompa kontrol kutusunu onarırken yaptığı uzay yürüyüşü ise böyle fotoğraflandı.
615
Chris Cassidy uzay istasyonunda.
715
Eylül 2013'te çekilen fotoğrafta insansız ticari kargo gemisi Cyngus bulutları aşarak uzay istasyonuna yaklaşıyor.
815
Astronotlar Mayıs 2013 tarihli fotoğrafta Alaska'daki Pavlof Volkanı'ndan çıkan külleri görüntülüyor.
915
Rusya Uzay Ajansı Roscosmos, Ağustos 2013'te istasyona kitlenmekte olan kargo gemisinin görüntüsünü yayınladı.
1115
Temmuz 2013'te çekilen fotoğrafta Mısır'dan kalkan toz bulutu ve Kızıl Deniz görülüyor. Üst solda ise Nİl Nehri var.
1215
Rusya'ya ait Soyuz uzayaracı Eylül sonunda uzay istasyonuna yaklaşırken görüntülenmiş.
1315
Brezilya yakınlarında çekilen fotoğrafta, Atlantik Okyanusu üzerindeki fırtına bulutları görülüyor.
1415
Ocak ayında Pasifik Okyanusu'nun kuzey batısında toplanan alçak seviye bulutları fotoğraflanmış.
1515
İkmal gemisi Dragon, uzay istasyonuyla yeniden birleşirken fotoğraflanmış.
© Tüm hakları saklıdır.