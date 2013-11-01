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Dünya öyle pozlar verdi ki...

01 Kasım 2013 14:41

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Avrupa Uzay İstasyonu astronotlarından André Kuipers, çektiği fotoğrafta uzay istasyonuyla Avrupa'nın ışıklarını aynı kareye sığdırıyor.

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André Kuipers bu fotoğrafında da Britanya ve İskoçya ile Kutup ışıklarını buluşturuyor.

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Kuipers'ın vizöründen Kuzey Avrupa

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Kuipers'ın vizöründen Londra

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Astronot Chris Cassidy'nin uzay istasyonunun pompa kontrol kutusunu onarırken yaptığı uzay yürüyüşü ise böyle fotoğraflandı.

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Chris Cassidy uzay istasyonunda.

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Eylül 2013'te çekilen fotoğrafta insansız ticari kargo gemisi Cyngus bulutları aşarak uzay istasyonuna yaklaşıyor.

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Astronotlar Mayıs 2013 tarihli fotoğrafta Alaska'daki Pavlof Volkanı'ndan çıkan külleri görüntülüyor.

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Rusya Uzay Ajansı Roscosmos, Ağustos 2013'te istasyona kitlenmekte olan kargo gemisinin görüntüsünü yayınladı.

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Uzaydan gün doğumu

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Temmuz 2013'te çekilen fotoğrafta Mısır'dan kalkan toz bulutu ve Kızıl Deniz görülüyor. Üst solda ise Nİl Nehri var.

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Rusya'ya ait Soyuz uzayaracı Eylül sonunda uzay istasyonuna yaklaşırken görüntülenmiş.

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Brezilya yakınlarında çekilen fotoğrafta, Atlantik Okyanusu üzerindeki fırtına bulutları görülüyor.

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Ocak ayında Pasifik Okyanusu'nun kuzey batısında toplanan alçak seviye bulutları fotoğraflanmış.

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İkmal gemisi Dragon, uzay istasyonuyla yeniden birleşirken fotoğraflanmış.

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