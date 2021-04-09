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Uzaydan çekilmiş birbirinden ilginç 10 Dünya fotoğrafı

Bilim insanları şimdiye kadar binlerce Dünya fotoğrafı çekti. İşte 10 Dünya fotoğrafı... (Kaynak: ntv.com.tr)

09 Nisan 2021 15:07

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EPIC Dünya (2015)

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Dünya doğuşu (2015)

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Soluk Mavi Nokta. 1990 yılına Vogager 1 tarafından kaydedildi.

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Mavi Mermer (2012)

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Uluslararası Uzay İstasyanu, Akdeniz üzerinden uçarken (2016)

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Scott Kelly'nin Günaydın karesi (2015)

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Joalane tropik siklonu Hint Okyanusu üzerinde etkili olurken (2015)

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Uzaydan Büyük Göller bölgesi (2014)

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Dünya'nın yanlış renklendirilmiş fotoğrafı.

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