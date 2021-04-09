Uzaydan çekilmiş birbirinden ilginç 10 Dünya fotoğrafı
Bilim insanları şimdiye kadar binlerce Dünya fotoğrafı çekti. İşte 10 Dünya fotoğrafı... (Kaynak: ntv.com.tr)
09 Nisan 2021 15:07
310
Soluk Mavi Nokta. 1990 yılına Vogager 1 tarafından kaydedildi.
510
Uluslararası Uzay İstasyanu, Akdeniz üzerinden uçarken (2016)
610
Scott Kelly'nin Günaydın karesi (2015)
710
Joalane tropik siklonu Hint Okyanusu üzerinde etkili olurken (2015)
810
Uzaydan Büyük Göller bölgesi (2014)
910
Dünya'nın yanlış renklendirilmiş fotoğrafı.
© Tüm hakları saklıdır.