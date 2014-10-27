Akıllı telefonlar 'sosyal acı'yı artırıyor

Günümüzde birçok kişi akıllı telefon kullanma konusunda takıntılı hale gelmiş durumda. Zorunda olmadığı zamanlarda bile “çok önemli bir iş yapıyormuş’ ifadesiyle akıllı telefonlarıyla ilgilenen insan manzaralarıyla karşılaşmak artık çok olağan. Bu türden manzaraları yakalayan bir fotoğrafçı, birbirleri arasında önemli benzerlikler bulunan fotoğraflarıyla, toplumdaki önemli bir soruna dikkat çekmeye çalışıyor.
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Teknolojinin ilerlemesiyle icat edilen bu ürünlerle hiçbir problemi olmadığını ifade eden fotoğrafçı, bunların hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştırdığını ve hayatlarımızın vazgeçilmez parçaları haline geldiğini söylüyor. Ancak akıllı telefonları kullanan insanların fotoğraflarını çekmeye çalıştığında, fotoğraflar arasında ilginç bir simetri olduğunu fark eden fotoğrafçı, birbirleriyle sohbet etmek yerine telefonları ile ilgilenen insan manzaralarının, telefonun icat edilmeden önceki zamanlarda karşımıza çıkmadığına işaret ediyor.
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“Eskiden telefon yoktu, bu yüzden insanlar birbirleriyle ilgilenmek zorundaydı” diyen fotoğrafçı, artık “insanları birbirleriyle sohbet etmek yerine, telefonlarıyla sanki çok önemli bir iş yapıyormuş ifadesiyle ilgilendiğini, birbirlerine özen göstermediğini ve bunun sosyal acıyı artırdığını” ifade ediyor. (kaynak: bored panda )