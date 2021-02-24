Uyanış: Büyük Selçuklu'ya Çukur'dan transfer
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kadrosuna, Show TV'de yayınlanan fenomen dizi Çukur'da yer alan Barış Arduç'un katılacağı iddia edildi.
24 Şubat 2021 16:55
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisi kadrosuna, son olarak "Çukur" dizisinde oynayan Barış Arduç'un dahil olacağı ileri sürüldü.
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Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Mehmet Özgür ve Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı sevilen diziye Barış Arduç'un dahil olacağı iddia edildi.
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Barış Arduç son olarak Çukur'da "Arık Böke Erdenet" karakterini canlandırmıştı.
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Uyanış: Büyük Selçuklu'ya Çukur'dan transfer
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Uyanış: Büyük Selçuklu'ya Çukur'dan transfer
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