'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde sete ara verildi, çalışanlar izne çıkarıldı
09 Nisan 2021 13:03
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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde sete ara verildi, çalışanlar izne çıkarıldı
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Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci'nin başrolleri paylaştığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Koronavirüs krizi patlak verdi. Sette görülen korona vakaları nedeniyle çekimlere ara verildi.
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TRT1 ekranlarında yayınlandığı günden beri ilgiyle merak izlenen Uyanış Büyük Selçuklu setini de Koronavirüs vurdu.
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Ayaklı Gazete'den Akif Yaman'ın haberine göre, Ünlü oyuncu Ekin Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı.
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Dizinin setinde yaşanan Koronavirüs nedeniyle diziye ara verildi. Tüm set çalışanları izne çıkarıldı.