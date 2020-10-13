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Üvey babası senelerce görüntülerini kaydetmiş!

İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki genç kızın, üvey babasının cep telefonunda kendisine ait banyoda çekilmiş fotoğraflarını görünce hayatı alt üst oldu

13 Ekim 2020 11:44

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Lauren Brightwood, 18. yaş gününün akşamı duş aldığı sırada cam banyo panelinin üstünde bir cep telefonu olduğunu fark etti

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Önce ne olduğunu anlayamayan genç kız, telefonu kurcaladığında üvey babasına ait olduğunu tespit etti

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Telefonu incelemeye başlayan Lauren, fotoğraf ve videoların kendine ait olduğunu anlayınca, durumu annesine haber verdi

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Gözaltına alınan adam, üvey kızını 13 yaşından beri gizli bir şekilde banyo ve yatak odasında kaydettiğini kabul etti

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Aralarındaki ilişkinin çok iyi olduğunu söyleyen genç kız, yaşananların onu derinden etkilediğini ve tedavi gördüğünü söyledi

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