Üroloji Uzmanı Prof. Karaman anlattı: İdeal penis boyu kaç santim olmalı?
Penis boyu, nesillerdir insanlar için tartışmalı bir konu oldu. Bazı erkekler için bir takıntı konusu kadar olmaya kadar giden penis boyu tartışmalarında sıkça merak edilen bir konu da iyi bir cinsel ilişki için ideal bir penis boyu uzunluğu olup olmadığı.
13 Kasım 2020 22:05
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Üroloji Uzmanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman, penis boyu hakkında merak edilenleri pudra.com'a anlattı
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Üroloji Uzmanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman, "Özellikle vajinanın duyarlı olan ilk girişteki kısmına ulaşabilmek ve uyarabilmek bakımından, penisin sertleşmeden sonra minimum 7 cm’ye ulaşabilmesi yeterlidir" diyor.
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Prof. İhsan Karaman'ın anlattıkları şöyle:
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Penisin boyutu, iklime, ırka, genetiğe göre farklılık gösterebilir. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki ortalama boyut 11 cm civarındadır.
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Daha uzun penis = daha iyi cinsellik kesinlikle yanlış bir düşüncedir. Dolayısıyla ereksiyon pozisyonunda penis boyutunu takıntı yapmamak gerekir. Hatta bazen uzun penisler, ilişki sırasında kadınlara rahatsızlık verebilir.
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Piyasada birçok medikal hap, krem, jeller var. Bunların yan etkileri olduğu gibi, etkileri de geçici ve tartışmalı. Eğer etki gösterdiyse, bu çok kısa süreli oluyor.
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Ayrıca, bu tarz tedaviye erkekler kendi kendine başlamamalı, ilaç kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalı. Penisin kısalığından şüphe edenler varsa, ürolog hekime başvurmalıdır.
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Eğer ciddi anlamda kısalık varsa tıbbî müdahale yapılabilir. Penis büyütmek, ancak bir ürolog hekim tarafından kısalığı tespit edilmiş ise yapılabilir ve bunun da birtakım ameliyatlarla yapılması mümkündür.
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Penis küçüklüğüne mikropenis adı veriliyor ve bu ameliyat 2 farklı yöntemle gerçekleştirilebiliyor.
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1) Penisi büyütme
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Uzatma operasyonları, temel mekanizma, suspansuar bağ denilen penisi vücuda bağlayan bağları keserek biraz daha uzatılması şeklinde gerçekleştirilebiliyor. Bu yolla yaklaşık iki santim civarında uzatılabiliyor.
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2)Kalınlaştırma
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Hacim oluşturacak yabancı bir madde penise enjekte edilerek yapılan işlemdir.