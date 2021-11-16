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Ürdün ve İran kadın milli takım maçında erkek kaleci iddiası!

Ürdün Futbol Federasyonu (JFA), Asya Futbol Konfederasyonuna (AFC), Kadınlar Asya Kupası Elemeleri'ndeki Ürdün-İran maçında oynayan İran kalecisi Zohreh Koudaei'nin cinsiyetini doğrulamasını talep eden bir şikayette bulundu

16 Kasım 2021 14:18

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Ürdün ve İran kadın milli takım maçında erkek kaleci iddiası!

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Ürdün ve İran kadın milli takım maçında erkek kaleci iddiası!

37

Ürdün ve İran kadın milli takım maçında erkek kaleci iddiası!

47

Ürdün ve İran kadın milli takım maçında erkek kaleci iddiası!

57

Ürdün ve İran kadın milli takım maçında erkek kaleci iddiası!

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Ürdün ve İran kadın milli takım maçında erkek kaleci iddiası!

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Ürdün ve İran kadın milli takım maçında erkek kaleci iddiası!

ürdünirankadınfutbolzohreh kaudaei
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