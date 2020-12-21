Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu
Ordu'nun Ünye ilçesinde, M.Ö. 200 ile 250 yılları arasında Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından inşa ettirilen kalenin 'altın' bulunduğu söylentilerinin yayıldığı dehlizlerinde başlatılan temizlik çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar sırasında Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait sikke, çömlek ve güllelere ulaşıldı.
21 Aralık 2020 11:48
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Ünye ilçesinde bulunan ve M.Ö. 200 ila 250 yılları arasında Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından inşa ettirilen Ünye Kalesi'nin bugüne kadar girilemeyen dehlizlerinde 'altın' olduğu yönünde söylentiler yayıldı.
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Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Ünye Belediyesi iş birliğiyle Ünye Kalesi'nin kapalı olan dehlizleri temizlenip, turizme kazandırılması için mart ayında çalışma başlatıldı.
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ehliz temizleme çalışmaları sırasında Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait sikke, çömlek ve gülleler bulundu. İlk dehlizde 26 metre derinliğe inilirken, ikinci dehlizde ise 230 metre derinliğe inildi.
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Dibinde su kuyusu bulunan kalede Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait sikke, çömlek ve gülleler bulundu.
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Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu
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Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu
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Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu