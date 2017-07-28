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Ünlülerle böyle dalga geçiyor!

28 Temmuz 2017 13:19

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Celeste Barber açtığı Instagram hesabıyla ünlülerin yüz binlerce beğeni alan fotoğraflarının aslında ne kadar sıradan olduğunu kanıtlayan çalışmalara imza atıyor.

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Celeste Barber açtığı Instagram hesabıyla ünlülerin yüz binlerce beğeni alan fotoğraflarının aslında ne kadar sıradan olduğunu kanıtlayan çalışmalara imza atıyor.

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Celeste Barber, verdiği pozları 2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşıyor.

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Elindeki imkanlarla çoğu profesyonel çalışma olan ünlü pozlarını taklit etmeye çalışan komedyen birçok takipçisi tarafından oldukça başarılı bulunuyor.

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