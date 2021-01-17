Ünlülerden kar paylaşımları
İstanbul'da etkili olan kar yağışını büyük bir mutlulukla karşılayan televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
17 Ocak 2021 16:59
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Demet Akalın, Hande Erçel, Sinem Kobal ve daha birçok isim kar heyecanını fotoğraflarıyla anlattı
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Ünlülerden kar paylaşımları
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Ünlülerden kar paylaşımları
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Ünlülerden kar paylaşımları
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Ünlülerden kar paylaşımları
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Ünlülerden kar paylaşımları
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Ünlülerden kar paylaşımları
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Ünlülerden kar paylaşımları
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Ünlülerden kar paylaşımları
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Ünlülerden kar paylaşımları
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Ünlülerden kar paylaşımları
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