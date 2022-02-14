Ünlülerden 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları

14 Şubat Sevgililer Gününü kutlayan ünlüler sosyal medyadan aşklarını bir kez daha ilan etti
14 Şubat 2022 19:27
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14 Şubat Sevgililer Gününü kutlayan ünlüler sosyal medyadan aşklarını bir kez daha ilan etti
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Can Bonomo, Öykü Karayel'in Sevgililer Gününü bu fotoğrafı paylaşarak kutladı. Fotoğrafın altına 'Benim iyi yarım... Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun.' sözlerine yer verdi.
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Demet Şener, Sevgililer Günü fotoğraflarının altına '#huzurum #mutluluğum #iyikim #sevgilim bize her gün #sevgililergünü' hashtaglerini düştü.
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Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ün Sevgililer Gününü bir kalp emojisi ile kutladı.
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Piyanist Fazıl Say, Cemal Süreya'nın bir şiiriyle eşi Ece Dağıstan'ın Sevgililer Günü'nü kutladı.
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Fahriye Evcen Özçivit, Burak Özçivit ile olan fotoğrafını 'Sonsuza kadar aşkım' notuyla paylaştı.
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Nesrin Cevadzade ise 'Sürpriz sonlu' yazarak Gökhan Alkan ile bir kaç fotoğraf paylaştı.
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Caner Erdeniz ile evli olan Müge Boz Sevgililer Günü paylaşımın altına uzun bir yazı yazarak Sevgililer Günü'nü kutladı.
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Aslıhan Güner, Mert Kılıç ile farklı fotoğraflarını '12. Yılımız bugün..? Ruhumun ikizi.. Canmânâ’m.. Her güne mutlu uyanma sebebim.. ♥️?? Not:Yıllaaar önce söylediğim gibi “en yakın arkadaşınızla evlenin!” mesajıyla paylaştı.
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David Beckham, Victoria Beckham ile ve kızı Harper ile fotoğraflarını paylaşarak şu sözleri yazdı: 'Kızlarımın sevgilileri kutlu olsun, 2 güzel ve güçlü kadın. Harper unutma baban her zaman senin sevgilin olacak. :) seni seviyorum'.
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Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile olan fotoğraflarını 'sevgi’li' notuyla paylaştı.