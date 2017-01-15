Ünlüler Instagram'dan ne kadar kazanıyor?
15 Ocak 2017 20:03
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Pek çok ünlü isim Instagram'da yaptıkları ürün paylaşımları karşılığında ciddi paralar kazanıyor.
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Posta’dan Kezban Yılmaz’ın haberine göre, işte ünlülerin kazandığı paralar…
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2 milyon takipçisi olan Ivana Sert ayda 10 bin TL kazanıyor.
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417 bin takipçisi olan Eda Taşpınar ayda 10 bin TL kazanıyor.
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1.2 milyon takipçisi olan Nur Yerlitaş ayda 10 bin TL kazanıyor.
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5.4 milyon takipçisi olan Demet Akalın, ayda 10-15 bin TL para kazanıyor.
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1 miyon takipçisi olan Özge Ulusoy ayda 8 bin TL kazanıyor.
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3,5 milyon takipçili Burcu Esmersoy 8 bin TL kazanıyor.
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3.5 miyon takipçili Sinem Kobal ise ayda 7 bin TL kazanıyor.
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