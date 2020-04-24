Ünlüler hangi okullardan mezun oldu?

Fahriye Evcen Almanya Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulunu dondurdu. Evcen daha sonra eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.
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Kerem Bürsin Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'nin Pazarlama İletişimi Bölümü'nden mezun oldu.
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Kıvanç Tatlıtuğ Kültür Üniversitesi - İletişim Tasarımı
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Çağatay Ulusoy İstanbul Üniversitesi - Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümü
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Neslihan Atagül Yeditepe Üniversitesi - Tiyatro Bölümü
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Elçin Sangu Yeditepe Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Opera Bölümü
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Burak Özçivit Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-Fotoğrafçılık Bölümü
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Cem Yılmaz Boğaziçi Üniversitesi - Turizm ve Otel Yönetimi Bölümü
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Barış Arduç Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri dönerek özel oyunculuk eğitimleri aldı.
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Sinem Kobal Beykent Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü
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Kenan İmirzalıoğlu Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Bölümü
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Aslı Enver Haliç Üniversitesi - Tiyatro Bölümü
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İlker Kaleli İstanbul Kültür Üniversitesi - Sanat Yönetimi Bölümü
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Pelin Karahan Anadolu Üniversitesi - Turizm İşletme Bölümü
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Aras Bulut İynemli İstanbul Teknik Üniversitesi - Uçak Mühendisliği Bölümü
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Beyazıt Öztürk Eskişehir Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Heykel Bölümü
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Beren Saat Başkent Üniversitesi - İşletme Bölümü
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Bergüzar Korel Mimar Sinan Üniversitesi - Tiyatro Bölümü
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1989’da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'nden ikinci senesinde ayrılan Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümlerini bitirdi.
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e İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü yarıda bırakan Dere, oyunculuk eğitimlerine ağırlık verdi.
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Murat Boz İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilgiler Bölümü
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Nil Karaibrahimgil Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
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Sezen Aksu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
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İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
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Serdar Ortaç Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü
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Teoman Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
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Engin Günaydın Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı
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Funda Arar İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
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1996'da Londra'ya yerleşen sanatçı Amerika'nın New Hampshire eyaletindeki New Hampshire Üniversitesi'nde yarım bıraktığı işletme eğitimine American College of London'da tamamladı.
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ŞAHAN GÖKBAKAR Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü
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KENAN DOĞULU L.A. Musicians Institute'da yüksek öğrenimine başladı. Daha sonra yüksek öğrenimine Türkiye'de Bilgi Üniversitesi'nde devam etti.
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MURAT DALKILIÇ Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü
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EBRU POLAT Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü
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ÖZGÜN AYDIN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü