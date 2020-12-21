Ünlü oyuncu Shia LaBeouf taciz suçlamalarının odağında: Netflix, tanıtım programından çıkardı
Netflix, Shia LaBeouf hakkındaki taciz iddialarının ardından ünlü oyuncunun ismini tanıtım materyallerinden kaldırdı.
21 Aralık 2020 17:02
13
Taciz iddialarının odağında olan Shia LaBeouf'ın, Netflix'in merakla beklenen yapımı "Pieces of a Woman" filminin "For Your Consideration" sayfasındaki tanıtım materyallerinden ismi kaldırıldı. Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ünlü oyuncunun eski sevgilisi şarkıcı FKA Twigs kısa süre önce duygusal, fiziksel ve cinsel istismar iddialarıyla LaBeouf'a dava açmıştı.
23
İkili Alma Har'el'in yönettiği "Şeker Çocuk" (Honey Boy) filminde birlikte rol almıştı. FKA Twigs'in dava açmasının ardından yönetmen Alma Har'el ve LaBeouf'la daha önce çalışan şarkıcı Sia da FKA Twigs'e destek çıkmıştı. Sia, oyuncunun kendisini evlilik dışı ilişkiye ''ayarttığını'' ve "patolojik bir yalancı" olduğunu belirtmişti.
33
IndieWire'ın haberine göre Netflix, arka arkaya gelen iddiaların ardından LaBeouf'ı 7 Ocak'ta platformda yayımlanacak filmin tanıtım materyallerinden çıkardı ve oyuncunun ismi dijital yayın platformunun sitesinde bulunan filmin özet kısmında yer almıyor.