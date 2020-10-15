Ünlü oyuncu 'Kırmızı Oda' dizisine transfer oldu

TV8 ekranında yayınlanan ‘Kırmızı Oda’nın kadrosuna konuk oyuncu olarak Deniz Hamzaoğlu katılıyor
15 Ekim 2020 11:48
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‘Kırmızı Oda’ya yedinci bölümde dahil olan Deniz Hamzaoğlu, Doktor Piraye’nin danışanı Akif karakterine hayat verecek
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Bulduğu her şeyi yanından ayırmadığı çöp poşetinde taşıyan, takıntılarının esiri olmuş Akif karakteri, hikâyesiyle ‘Kırmızı Oda’ izleyicilerinin yeni favorisi olacak
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Tiyatro sanatçısı Deniz Hamzaoğlu, pek çok tiyatro oyununun yanı sıra Aile Arasında, Bayi Toplantısı gibi filmlerde de rol aldı
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Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda, reyting sıralamasında ilk sırada bulunuyor