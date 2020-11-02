Ünlü oyuncu Kenan Ece, Sadakatsiz'in kadrosuna katıldı
02 Kasım 2020 12:36
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Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştıkları, Kanal D'de yayınlanan ve yeni sezona damga vuran Sadakatsiz dizisinin kadrosuna, ünlü bir oyuncu daha dahil oluyor.
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Ünlü oyuncu Kenan Ece, Sadakatsiz'in dizisine katıldı
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Cansu Dere ile Caner Cindoruk'u buluşturan Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamlarına damga vuruyor.
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Yayınlandığı ilk haftadan itibaren seyircinin gönlünü alan Sadakatsiz dizisi reytinglerde de ilk sıralarda yer alıyor.
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Ünlü oyuncu Kenan Ece, Sadakatsiz'in dizisine katıldı
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