Ünlü model Lottie Moss, Dele Alli'yi ifşa etti
22 Haziran 2021 13:41
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Model Lottie Moss, Dele Alli'nin kendisine defalarca mesaj gönderdiğini ancak buna karşılık vermediğini dile getirerek bu davranışın kabalık olduğunu yıldız futbolcuya ilettiğini vurguladı.
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Bir dönem podyuma damga vuran model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi model Lottie Moss, yıldız futbolcu Dele Alli hakkında konuştu.
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Moss, kendisine yöneltilen "Hangi ünlü kişi sizinle direkt mesaj yoluyla iletişim kurmaya çalıştı?" sorusuna "Dele Alli" diyerek yanıt verdi.
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23 yaşındaki Moss, Dele Alli'nin üç kez mesaj attığını ancak kendisinin yanıt vermediğini belirtti.
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Moss, Alli'nin yazmaya devam ettiğini ve sonrasında kendisinin "Bu gerçekten kabalık" dediğini aktardı.
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25 yaşındaki futbolcu, model Ruby Mae ile birlikteliğinin ardından Pep Guardiola'nın kızı Maria ile bir barda görüntülenmişti.
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