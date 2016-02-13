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Ünlü manken Mariam Rod: Kürtlüğümle gurur duyuyorum

13 Şubat 2016 15:19

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Dubai’de yaşayan dünyaca ünlü manken Mariam Rod, yeni bir defile için vatandaşı olduğu Avustralya’ya dönüş yolunda kendisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu...

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Rûdaw’a konuşan Mariam Rod, Avustralya’da düzenlenecek olan ilkbahar-yaz kreasyonu için bu ayın ortasında döneceğini söylerken sitemde bulundu...

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Arap medyasında İranlı olarak anılan Rod, bu durumdan rahatsız olduğunu açıkça belirtirken önemli olduğunu düşündüğü bir noktanın altını çizdi...

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Rod, “Ben Doğu Kürdistanlı bir Kürt’üm. Kürtlüğümle de gurur duyuyorum. Bunu birçok kez açık şekilde de ifade ettim” dedi.

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Kaynak (Radikal)

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