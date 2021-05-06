Ünlü kuş gözlemcisi Hatay'da kurumuş bir gölete yeniden hayat verdi
T24 Haber Merkezi- Sosyal medyada Bird Detective (Kuş Dedektifi) olarak bilinen kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu Hatay'ın Samandağ ilçesinde hafriyat dökülerek kurutulmuş olan bir göleti su taşınmasını sağlayarak yeniden sulak araziye çevirdi. Doğal hayatı gözlemlemek ve çalışmalarını sürdürmek için bir süredir Hatay'da bulunan Yoğurtçuoğlu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla insan eliyle kurutulmuş sulak alanların göçmen kuşların konaklama ve beslenme alanların yok edilmesine tepki göstererek bir iki gün içerisinde kendi çabalarıyla sesini duyurdu. Hatay belediyesinden de destek isteyerek tankerler ve itfaiye aracıyla su yolu açtığı araziyi geçici de olsa yeniden kuşların uğrak göletine çevirmeyi başaran Yoğurtçuoğlu paylaşımlarıyla bir kişinin bile neler değiştirebileceğini gösterdi.
06 Mayıs 2021 14:34
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Ünlü kuş gözlemcisi, Hatay'da kurumuş bir gölete yeniden hayat verdi
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Kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı hikayelerde kendi çabalarıyla başlattığı tankerlerle kurumuş gölete su bırakma sürecine destek çağrısında bulundu.
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Alanın çöplerle dolu olduğunu göstererek destek için de konum belirtti.
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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden ve Samandağ sakinlerinden gelen gönüllü destekleriyle çöplerin büyük kısmı toplandı.
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Küçük kumkuşları sadece sulak alanlardan beslenebildikleri için suyun dolmasını beklediler ve beslenme alanlarına kavuştular.
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Yoğurtçuoğlu, kendi elleriyle aralıksız kürek sallayarak bir su kanalından da takviye suyun alana ulaşması için bir kanal açtı.
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'ndan gelen ekiplere temizlik ve alanın önemiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.
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Yoğurtçuoğlu, sürecin sekteye uğramaması için bütün gece uyumadan alanda nöbet tutacağını duyurdu.
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Hafriyat ve moloz döküldüğü ve beslenemediği için kuruyan gölete Yoğurtçuoğlu alanda sulama için çabaladığı esnada kamyonlarla moloz dökülmesini görüntüleyerek üzüntüsünü paylaştı.
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Tüm gece göletin dolması için çabalayan Yoğurtçuoğlu esprili bir dille de nöbetini paylaştı.
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Ünlü kuş gözlemcisinin çabaları sonuç verdi..
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Yoğurtçuoğlu, sabahın ilk saatlerinde gölete gelen ve suyun geri geldiğini görünce heyecanla suya koşan bir Orman Düdükçü'nün videosunu da hesabında paylaşarak sulak alanların canlılar ve doğa için ne kadar büyük bir hayati öneme sahip olduğunu göstermiş oldu.
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Onlarca farklı kıyı kuşu türünün yeniden suya kavuşan kurumuş gölete olan ziyareti sürüyor.
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Bugüne kadar 6 kıtada 63 ülke gezmiş ve 3 bin 200 kuş türünü canlı görüntülemiş olan Yoğurtçuğlu aynı zamanda Türkiye'de ''en çok kuş türü görmüş kişi'' ünvanına sahip. Diğer adı Kuş Dedektifi olarak anılan Yoğurtçuoğlu sosyal medya hesaplarından yaban hayatı ile ilgili gözlemlerini paylaşmaya devam ediyor.
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Geçtiğimiz Nisan ayında İç Anadolu'daki olağandışı ani sıcaklık düşüşü ve bastıran yoğun kar sebebiyle otoyollara inen göçmen kuşları görüntüleyen Yoğurtçuoğlu büyük dikkat çekmişti. Yaptığı sosyal medya paylaşımları aracılığı ile Yoğurtçuoğlu, T.C.Karayolları ve emniyeti de uyararak sürücüleri daha dikkatli olmaya çağırmış ve büyük farkındalık sağlamıştı.