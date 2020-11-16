Ünlü kadınların cinsiyetçi sorulara verdiği 10 yanıt
Müzik ve sinema dünyasından ünlü kadınlar sık sık karşılaştıkları cinsiyetçi sorulara sık sık tepki gösteriyor. Independent, Lady Gaga'dan Keira Knightley'e ünlü isimlerin cinsiyetçi sorularla karşı karşıya kaldıklarında verdikleri tepkileri listeledi.
16 Kasım 2020 14:42
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Müzik ve sinema dünyasından ünlü kadınlar sık sık karşılaştıkları cinsiyetçi sorulara dikkat çekici yanıtlar verdiler. Independent, Lady Gaga'dan Keira Knightley'e ünlü isimlerin cinsiyetçi sorularla karşı karşıya kaldıklarında verdikleri tepkileri listeledi.
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Taylor Swift, 2015 yılı Grammy Ödül Töreni’nde bir muhabirin kendisine “Bu gece eve bir ödülden daha fazlasıyla gideceksiniz, sanırım bir sürü erkek…” diye başladığı sorusuna “Bu gece eve bir erkekle gitmeyeceğim. Arkadaşlarımla vakit geçirdikten sonra evime, kedilerimin yanına gideceğim” demişti.
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Şarkıcı Rihanna, 2014’te kendi parfüm markasının lansmanında bir muhabirin “Bir sonraki erkeği mi arıyorsunuz” sorusuna “Öncelikle şuradan başlayalım, ben bir erkek aramıyorum” demişti.
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Lady Gaga, kendisine “Şarkılarınızda müziğe değil de sadece cinsel göndermelere odaklanılmasından endişe etmiyor musunuz?” diye sorulmasına “3 tane bir numara şarkım var ve dünya genelinde 4 milyondan fazla albüm sattım” yanıtını vermişti. Lady Gaga, tepkisine şöyle devam etmişti: Ben karşınızda elinde sigarayla oturmuş bir erkek olsam, hızlı arabaları ve kadınları sevdiğimden bu nedenle müzik yaptığımdan bahsetsem bana “rock yıldızı” derdiniz. Kadın olarak şarkılarımda cinsellik unsuru olduğunda buna dikkat dağıtıcı diyorsunuz. Ben bir rock yıldızıyım”
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Oyuncu Helen Mirren, 1975 yılında bir söyleşide “İnsanların sürekli bahsettiği fiziğinizin başarılı bir aktris olma yolunda önünüze çıktığını düşünüyor musunuz?” sorusuna tepki vermiş, “Başarılı ve ciddi bir aktris. Vücut hatları dikkat çeken insanlar başarılı aktris olamaz? Bunu mu söylemek istiyorsunuz?"
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Şarkıcı Ariana Grande, kendisine yöneltilen “Makyaj ve telefon arasında birisini seçmeniz gerekse hangisini seçerdiniz?” sorusuna “Dalga mı geçiyorsunuz? Erkekler gerçekten kadınların bunlar arasında kaldığını mı düşünüyor?” demişti.
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Jimnastikçi Simon Biles katıldığı televizyon programında kendisine “Aldığınız övgüler sonrası biraz gülümsemenizi bekledim, yapmadınız” diyen sunucuya “Gülümsemek size altın madalya kazandırmıyor” demişti.
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Oyuncu Anne Hathaway, bir gazetecinin kendisine Kara Şövalye Yükseliyor filmindeki kedi kadın kostümüne sığmak için ne kadar çabaladığını ısrarla sorması üzerine “Kilo vermeye mi çalışıyorsunuz? Olay nedir, harika görünüyorsunuz. Ne istiyorsunuz biri kedi kadın kostümü giyinmek mi? diye tepki gösermişti.
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Orange is the New Black dizisinin oyunuları Natasha Lyonne ve Samira Wiley, bir söyleşide kendilerine “İki çok güzel kadın birlikte çalışıyor. Bazı günler zor olmuyor mu?” sorusu sorulması üzerine “Bazı stereotipler var, kadınların hırçın olabileceğini ve birlikte çalışamayacağını düşünen. Ya da güzel olan birinin iyi bir oyuncu olma ihtimali olmadığını düşünen” şeklinde yanıt vermişti.
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Oyuncu Keira Knightley, bir ödül gecesinde kendisine “İş ve özel hayat dengesini nasıl kuruyorsunuz?” diye soran bir muhabire “Bunu bu gece buradaki erkeklere de soracak mısınız?” dedi.
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Bir trans kadın olan model Carmen Carrera, kendisine “Özel bölgelerinde ne değişiklik olduğunu” soran gazeteciye “Bu kişisel bir soru. Modelliğimle ilgili soru yanıtlamak isterim. İnsanlar genital bölgelerimin değişimine odaklanmamalı, mesleğime odaklanmalı” yanıtını vermişti.