Ünlü isimlerin kıyafetleri engelli bireyler için açık artırmaya çıkıyor
Ünlü isimler, engelli bireylere destek olmak için kıyafetlerini açık artırmada satılması için bağışladı.
02 Aralık 2020 16:13
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Satışa çıkacak ürünler arasında ünlü isimlerin tişörtten şalvara birçok kıyafeti bulunuyor.
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Uğur Batur tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenecek açık artırma online olarak 22.30-23.00 saatleri arasında yapılacak.
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Açık artırmada Acun Ilıcalı'ya ait bir tişört yer alacak. Ilıcalı'nın tişörtü 400 TL'den açık artırmaya çıkacak.
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Açık artırmada Beyazıt Öztürk'ün takım elbisesi de olacak.
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Şarkıcı Koray Avcı'nin konserlerinde giydiği şalvarı ve Tamer Karadağlı'nın tişörtü de açık artırmaya çıkacak.
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Yılmaz Morgül'ün takım elbisesi ve Coşkun Sabah'ın ceketi de satılacak eşyalar arasında olacak.
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Elde edilecek gelir ise Engelsiz Yaşam Vakfı'na bağışlanacak.
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