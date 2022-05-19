Ünlü isimlerin 19 Mayıs paylaşımları

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 103 yaşında. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kutladı
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CEM YILMAZ 19 mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı gönülden kutlarım.
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TÜRKAN ŞORAY 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gelecek gençliktedir... Ata’mıza sonsuz minnetle...
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GÜL SUNAL
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MURAT BOZ - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
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PELİN ÖZTEKİN 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
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CAN YILMAZ 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
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KENAN DOĞULU Hep aynı heyecan ve coşkuyla kutladığımız özlem dolu çocukluğumun 19 Mayıs'ları çok güzeldi. Aylar öncesinden kutlama gösterileri için hazırlıklar yaptığımız o neşeli günler… Eşi benzeri olmayan vizyonu ve devrimleriyle ulusuna ve çağına yön veren, dehası ile bugünlerimizi bile aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı...
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AYŞEGÜL ALDİNÇ Dünya döndükçe bir tek senin adın unutulmayacak. Minnetle, özlemle...
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ÜMİT ERDİM 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
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MERVE ÖZBEY 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.