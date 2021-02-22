Ünlü isimlerden "Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir" diyen Alpay'a tepki
22 Şubat 2021 09:31
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Ünlü isimlerden "Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir" diyen Alpay'a tepki
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"Zeki Müren izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı" diyen Özdemir Erdoğan'dan sonra şarkıcı Alpay da, “Türk müziğini katletti. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek oldu" ifadelerini kullandı. Ünlü isimlerden Alpay’ın bu sözlerine tepki geldi.
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85 yaşındaki Alpay, 1996’da hayatını kaybeden Zeki Müren ile ilgili, “On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe’siyle Türk Sanat Müziği’ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye’de kötü örnek olmuştur. Kendi kendisini ‘Sanat Güneşi' ilan etti. Herkes ‘Ne hokkabazlık yapacak?’ diye programa giderdi. Çok alkış alanları kovdururdu” ifadelerini kullandı. Alpay’ın bu söylemleri, müzik ve magazin dünyasında tepkiyle karşılandı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
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Bülent Ersoy: “Muhterem takipçilerim, bugün gündeme düşen talihsiz bazı spekülatif açıklamalar karşısında suskunluğumu koruyamadım. Çünkü söz konusu sanat ve büyük sanatkârlardı. Türk Sanat Musıkisinin en nadide ve en zor makamlarından biri olan Dilkeşhâveran makamındaki bu şarkı Zeki Arif Ataergin beyefendiye aittir. Ve Türk Sanat Musıkisinin saz üstadlarının refakatleri ile bilhassa yaylı tambur sazının deha icraakârı merhum büyük Ercüment Batanay (ki büyük usta ile son nefesini verdiği ana kadar gerek sahne emisyonlarım gerekse özel hayatımda da 30 sene özel sazım olarak daima beraber olup, çalışmaktan gurur duyduğum, onur duyduğum) bu büyük dehanın refakatleri ile ölümsüz iki dev sanatçının saz ve yorumlarından yapılan icraları sizlere aktarmaya mecbur hissettim kendimi.
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Hanımefendiler ve beyefendiler, sanatkârlar güçlerini yeteneklerinden, seslerinden, yüksek ruhlarından ve de bilgi birikimlerinden alırlar. O yüzden sanatçılar için ‘Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur’ sözüyle Zeki Müren sanatçı doğan büyük bir duayendi. Kişilikler ve özel yaşamlar ile gerçek sanatkârların, gerçek sanatlarını istirhamım odur ki birbirlerine karıştırmamak gerekir. Bu büyük, yeri doldurulamayacak yorumculardan bahsederken lütfen daha hassasiyet ve kendilerine yakışır tarzda söylemler ile bahsetmenizi o devirde yaşayan bir sanatçı olarak herkesten recâlarım ile istirham ederim efendim.”
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Şehrazat: Rahmetli Zeki Müren’in yaşarken yüzüne söyleselerdi ya düşündüklerini! Arkasından atıp tutmak acizlikten başka bir şey değil!
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Behzat Uygur: “Bunca yılın emeğini, saygınlığını bir röportaj ile bitirmek başka bir acı… Yapmayın be abi!”
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Mustafa Ceceli: “On kulağım olsa, onuyla da Zeki Müren dinlerim.”
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Nilgün Belgün: “Ayıp yahu! Nedir rahmetli olmuş, herkesin sevgisini takdirini kazanmış Zeki Müren’le alıp veremediğiniz. Üstelik koca koca adamlarsınız!”
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Gelen tepkiler ardından Alpay, “Tamamen samimi hislerimi ifade ettim. Hissettiğim duyguları aktardım. Herkes herkesi sevmek zorunda değil” açıklamasını yaptı.
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Özdemir Erdoğan, “Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum' dedi ve gitti kadın oldu. Ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı” demişti.