Ünlü isimlerden Yasak Elma dizisine tepki

Yasak Elma'nın 103. bölümü dün akşam ekrana geldi. 5 yıl zaman atlaması yaşanan dizi, değişen senaryosuyla sosyal medyada gündem oldu. Sevilen diziye ünlü isimler de tepki gösterdi.
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Erdal Özyağcılar, Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade'nin başrolleri paylaştığı Yasak Elma dizisi 103. son bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. FOX TV'nin 5. sezonuna da onay verdiği Yasak Elma'nın son bölümünde seyirciyi şaşırtan gelişmeler yaşandı.
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Yıldız ve Çağatay evde çıkan yangın nedeniyle dumandan zehirlendikten sonra Yıldız komaya girdi. Sevilen dizide 5 yıllık bir zaman atlaması yaşandı. Çağatay ise Cansu'yla evlenip ve Yıldız'dan olan oğluyla yaşamaya başladı. Cansu, Yıldız'ın oğluna ise annelik yapmaya başladı. Holding patronu Hasan Ali'nin ise seyyar kebapçılık yaparken, Şahika ise değişimiyle herkesi şaşırttı. Şahika ve Zehra'nın şarkıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Komadan uyanan Yıldız ise gördükleri karşısında büyük şok yaşadı.
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Yıldız'ın uyandığını öğrenen Çağatay ile Cansu arasında ise büyük bir kriz yaşandı. Yıldız eski hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapmak için çabaladı. Final sahnesinde ise içinde Yıldız'ın bulunduğu ve Cansu'nun kullandığı otomobil uçurumdan düştü. O anda ise Yıldız ve Çağatay'ın köşkteki yangında zehirlenerek bayıldıkları an ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölümünde yaşananların ise Yıldız'ın rüyası olduğu iddia edildi.
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Final sahnesinde ise içinde Yıldız'ın bulunduğu ve Cansu'nun kullandığı otomobil uçurumdan düştü. O anda ise Yıldız ve Çağatay'ın köşkteki yangında zehirlenerek bayıldıkları an ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölümünde yaşananların ise Yıldız'ın rüyası olduğu iddia edildi.
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Yasak Elma son bölümdeki 5 yıllık zaman atlaması ve Şahika'nın büyük değişimi herkesi şoke etti. Dizi, Twitter’da TT listesinde ilk sıralarda yer aldı. Dizinin sıkı takipçisi olan ünlü isimler de son bölümdeki gelişmelere tepki gösterdi.
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Sosyal medya hesabından diziyle ilgili yorumda bulunan Deniz Seki, “Vallahi ben de sadık izleyicisiyim. Bu kadar olmaz dedim. İnşallah Yıldız’ın rüyasıdır. İlk defa izlemekten sıkıldım” ifadelerini kullandı. Ünlü sunucu Özlem Yıldız ise, “5 yılda öyle uyusa Halitcan’ın düğünüyle başlar yeni bölüm” yorumunda bulundu.